Subbotnik in Reichenbach

Sie liegt nahe der deutsch-polnischen Grenze in der Oberlausitz und soll besonders den Erfahrungsaustausch der Arbeiterbewegung zwischen Ost- und Westeuropa fördern. Der Landesverband Elbe-Saale der MLPD fördert dieses Projekt seit mehreren Jahren.

Am 13. Mai waren wir mit Freunden und Genossen aus Leipzig und Dresden dort, um den Ausbau der ehemaligen Arzt-Villa wieder ein Stück voranzubringen. Wir richteten den Seminarraum ein, bauten Sitzgruppen in mehreren Übernachtungszimmern auf, einen Waschmaschinen-Schrank und eine gemütliche Sitzecke für abendliche Runden. Auch im Garten und im Bereich der Straßenreinigung war einiges zu tun. Das gelang zur Zufriedenheit aller Teilnehmer auch sehr gut. Inzwischen ist es hier schon so wohnlich, dass spontan - als ein Ergebnis des Arbeitstages - direkt eine Woche Urlaub in der Villa gebucht wurde. Wenige Kilometer von der Grenzstadt Görlitz entfernt, kann man hier sicher einiges erleben.

Nur eins war auffällig, der Frauenanteil des Subbotniks lag bei genau Null, er war eine reine Männerwirtschaft. „So haben wir uns die Befreiung der Frau ja eigentlich nicht vorgestellt“, so einer der Teilnehmer. Das nächste Mal wollen wir also noch mehr Werbung für den Subbotnik machen - besonders unter Frauen.