Trumpfkarte „Perspektive echter Sozialismus“ sticht!

Die Internationalistische Liste / MLPD kam auf 1993 Stimmen (0,2 Prozent). Da jeder Wähler fünf Stimmen vergeben konnte, entspricht das einer Wählerzahl zwischen 399 und 1993. Viele gaben auch nur eine, zwei oder drei Stimmen an die MLPD und wählten mit den anderen Stimmen zum Beispiel die Linkspartei. Tatsächlich haben daher ca. 800 bis 1000 Menschen eine oder mehrere Stimmen der MLPD gegeben. Das ist wesentlich mehr, als bei den letzten Wahlen, drückt aber auch nicht annäherungsweise aus, wie sehr die Zahl der Menschen gestiegen ist, die sich verstärkt mit dem echten Sozialismus befassten oder darin sogar eine Perspektive sehen und die mit den Argumenten der MLPD zumindest sympathisieren.

Wahlergebnisse bürgerlicher Wahlen sind inzwischen nur ein sehr relativer Gradmesser der Stimmung in der Arbeiterklasse und unter den Massen.

Wir sahen in den Medien einen jubelnden SPD-Spitzenkandidaten Andreas Bovenschulte. Der jubelte vermutlich deshalb, weil er noch mal Glück gehabt hatte, sich mit 29,8 Prozent der Stimmen nach einem historisch schlechten Ergebnis von 2019 um 4,9 Prozentpunkte zu verbessern. In Bremerhaven, dem ärmsten Teil des Stadtstaats Bremen mit 14 Prozent offizieller Arbeitslosigkeit fiel die Wahlbeteiligung auf 44 Prozent. In einigen Stadtteilen lag sie sogar noch darunter, gerade im Hafenumland. Aber auch in der Stadt Bremen war sie mit 59,5 Prozent sehr niedrig. Im von Arbeitslosigkeit stärker gebeutelten Bremen Nord betrug sie sogar nur 52,9 Prozent – in Bremen West 55,9 Prozent. Das sind Stadtteile mit ebenfalls hoher Arbeitslosigkeit und hohem Migrantenanteil. Und das waren die Bereiche, in denen die größte Wahlbeteiligung zu verzeichnen war. Es stellt die Legitimation dieser Bremer Bürgerschaft durchaus infrage, wenn sich teilweise über die Hälfte der Wahlberechtigten, gar nicht repräsentiert fühlen dürften.

Auch interessant ist die Erscheinung, dass die die CDU dort, wo die Wahlbeteiligung hoch war, hohe Stimmzuwächse erzielt hatte. Die kleinbürgerlich-parlamentarische Denkweise drückte hier offensichtlich ihren Protest mit taktischen Wahlentscheidungen aus.

Bedenklich stimmen muss, dass oft eine niedrige Wahlbeteiligung mit einer hohen Stimmenzahl für die ultrareaktionären und faschistoiden „Bürger in Wut“ zusammenfällt. Die Partei ist aus dem Bremer Landesverband der ehemaligen Schill-Partei hervorgegangen und profitierte von der fehlenden Kandidatur der AfD. 80 Prozent ihrer Wähler gaben in einer Umfrage an, diese nicht aus Überzeugung für diese Partei, sondern aus Enttäuschung über andere Parteien gewählt zu haben. Diese Entwicklung wurde durch einen reglerechten Hype in den Medien gefördert. Hier muss die Auseinandersetzung intensiviert werden.

Die Internationalistische Liste / MLPD hat in einer Vielzahl von Stimmlokalen Stimmen bekommen, in denen sie vorher keine oder nur eine kleine Rolle spielte. Vor allem in Arbeiterstadtteilen wie Blockdiek, Gröpelingen und Tenever, wo im Wahlkampf Straßenumzüge und Hauseinsätze mit der Wahlzeitung gemacht wurden, zahlte sich das aus. Es war eine Trumpfkarte, dass nicht nur offensive Forderungen gegen die Arbeitsplatzvernichtung bei Mercedes Bremen, im Umweltkampf gegen die Abholzung von Platanen für eine Kommerzmeile oder gegen die Flüchtlingshetze aufgestellt wurden, sondern, dass auch gegen die beiden existenziellen Krisen eines drohenden atomaren Dritten Weltkriegs und die begonnene globale Umweltkatastrophe Stellung bezogen wurde.

Über 100 Kontakte, die Interesse an der Politik der MLPD und der Internationalistischen Liste haben, 500 - meist jugendliche – Zuhörerinnen und Zuhörer beim Jugendkonzert am 30. April zeigen den perspektivischen Erfolg und die Entwicklung, in deren Rahmen die MLPD in Bremen ihre gesellschaftliche Rolle ergreift (über die erfolgreiche Kundgebung am 22.4. im Herzen Bremens siehe rf-news.de). In einigen Kernbereichen, in denen die MLPD schon lange bekannt ist, wurden bis zu 0,5 Prozent erreicht - zum Beispiel in Neustadt und im „Viertel“. In einzelnen Wahllokalen gab es über 1 Prozent der Stimmen.

Herzlichen Glückwunsch allen Kandidatinnen, Kandidaten, Wahlhkämpferinnen und Wahlkämpfern für die tolle Arbeit, die weit über den Wahltag hinaus reichen wird. Denn gerade vor dem großen Mercedes-Werk in Bremen, bei Airbus aber auch im Stahlwerk und im größten Stückguthafen Europas, wo die MLPD noch nicht so stark verankert ist, wurde die revolutionäre Alternative sichtbar. Die Kolleginnen und Kollegen setzten sich interessiert mit den Positionen auseinander. Das entspricht dem Wunsch einer wachsenden Minderheit - gerade auch in der Arbeiterklasse - sich nicht mehr mit immer neuen Reformversprechen an dieses untaugliche und krisenhafte kapitalistische Gesellschaftssystem binden zu lassen.

Diese kleine Offensive war ein erfolgreiches Pilotprojekt, dem Sozialismus ein neues Ansehen zu verschaffen und dem Antikommunismus keine Chance zu geben!

