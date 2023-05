Viele neue Mitglieder gewinnen

Liebe Genossinnen und Genossen, ich lade euch ganz herzlich zum nächsten Treffen unseres Konsultativkomitees ein. Wie ausgemacht, findet es am Mittwoch, den 31. Mai, um 18 Uhr, (Zeit in Berlin, Deutschland und Kapstadt, Südafrika; in Lima, Peru ist es 11 Uhr)statt. Es ist wieder ein Webmeeting.

Hier der Link zum Webinar

Wir wollen in erster Linie die neuen Mitglieder der Einheitsfront bestätigen. Nutzt also die Zeit, um unter den Organisationen und Einzelpersonen, mit denen ihr zusammenarbeitet, noch viele neue Mitglieder für die Einheitsfront zu gewinnen. Es ist wichtig, dass sie das ausgefüllte Antragsformular bis zum 25. Mai abgeben. Nur dann können wir die Mitgliedschaft auf unserem Treffen bestätigen.

Ich schlage vor, dass wir auf unserem nächsten Treffen außerdem direkt den Brief zur Diskussion und Antragsstellung für die grundlegenden Dokumente der Einheitsfront beraten und beschließen. Ich schicke euch noch einen Entwurf. Herzliche und solidarische Grüße.