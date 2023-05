Protesterklärung von Kumpel für AUF / Regionalgruppe im Vest

VIVAWEST setzt mutwillig auch die Gesundheit von Mietern aufs Spiel

Die Versammlung der überparteilichen Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF im Kreis Recklinghausen, die am 18. April stattgefunden hat, protestiert dagegen, dass VIVAWEST notwendige Instandhaltungen und Reparaturen an Wohnungen in der Kolonie Hüls (rund um Sickingstraße / Carl-Duisberg-Straße) verschleppt oder gar nicht angeht.