Berlin-Alt-Treptow

Von der Shoppingmall zum Gruselhaus

Im Jahr 1999 wurde das Park-Center am Treptower Park eröffnet. Gebaut wurde es vom Düsseldorfer Metro-Konzern. Tausende Kundinnen und Kunden besuchten täglich dieses Haus. Nach dem Aufschwung kommt nun das schrittweise Aus. Die Mitarbeiter der Berliner Sparkasse verließen als erste die Heiligen Hallen. Angeblich war der Beratungsbedarf nicht mehr gegeben. Übrig blieben die Geld- und Service-Automaten. Wer damit nicht zurecht kommt, setzt sich in den Bus oder in ein Taxi und fährt nach Baumschulenweg zur Filiale. Die Corona-Pandemie beschleunigte das Ladensterben. Als wir Corona überwunden hatten, verließ im Herbst 2023 plötzlich die Post das Center-Gehäude. ...

Korrespondenz