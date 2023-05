Werbe-Einsatzwoche: Täglich Einsätze in der Region

Zusätzlich zu der vor Ort laufenden Werbearbeit machen wir zu dritt nun tägliche Einsätze in der Region: an Gymnasien, Berufsschulen, belebten Plätzen, usw.

Vor dem Berufsschulzentrum Sonneberg haben sich gleich drei Interessierte dafür eingetragen, unter ihren Freunden für das Festival zu werben. Zwei von ihnen haben konkret zugesagt, zu kommen. Die Lehrer, mit denen wir gesprochen haben, sprachen der antifaschistische Charakter und die klare Kante gegen Rassismus, Ukrainekrieg und globale Umweltkatastrophe direkt an.

Später wurden dann noch Kontakte besucht bzw. Treffen vereinbart. Und es wurde an Treffpunkten in den Städten plakatiert. In den nächsten Tagen stehen Einsätze in Coburg, Eisfeld und auf anderen Festen an. Für die Aufbauwoche ab 22. Mai werden aber noch Helfer benötigt.