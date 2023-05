Willi Dickhut - Ein Vorbild

...Ich begrüße euch herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung mit dem Thema: 8. Mai: Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 1945 – und zugleich Mahnung vor einem drohenden Dritten Weltkrieg.

Heute, vor 78 Jahren, kapitulierte das faschistische Hitler-Deutschland vor den Mächten der Anti-Hitler-Koalition. Der barbarische Zweite Weltkrieg war - zumindest in Europa – beendet. Deutschland und die Welt waren vom Hitler-Faschismus befreit.

Der Zweite Weltkrieg war der bisher verheerendste Krieg der Menschheitsgeschichte. 60 Millionen Tote - davon 11 Millionen in Konzentrationslagern Ermordete, 35 Millionen Kriegsversehrte, millionenfacher Hunger, Elend, Flucht, gigantische Zerstörungen der Infrastruktur sowie der natürlichen Umwelt… . All das ist eine gewaltige Anklage gegen das imperialistische Weltsystem! (...)

Liebe Freunde und Genossen, die Jugend ist am meisten betroffen von Kriegen und der Zerstörung unserer sozialen und natürlichen Lebensgrundlagen.Sie ist zugleich aber auch die aktivste und mutigste Kraft im Kampf gegen den Krieg und für eine bessere Zukunft. Daher ist es auch die Hauptaufgabe von uns Älteren, die Jugend für den antifaschistischen, antimilitaristischen und revolutionären Klassenkampf für eine befreite sozialistische Gesellschaft zu gewinnen. Ein gutes Mittel dafür ist das Rebellische Musikfestival an Pfingsten im thüringischen Truckenthal. Ein einzigartiges Festival mit rebellischer, antifaschistischer und revolutionärer Musik. Informationen und Eintrittsbändchen dazu gibt es am Büchertisch.

Für ihren Kampf braucht die Jugend Vorbilder! Ein solches Vorbild war der Solinger Schlosser Willi Dickhut. Geboren 1904 kämpfte er 70 Jahre lang bis zu seinem Tod unermüdlich gegen den Kapitalismus und für eine befreite sozialistische Gesellschaft.

Er war ein unbeugsamer antifaschistischer Widerstandskämpfer, Jahrzehnte führender Repräsentant der KPD in Solingen und Westdeutschland, marxistisch-leninistischer Arbeitertheoretiker und Vordenker der MLPD. Wir als MLPD und unser Jugendverband REBELL gedenken an diesem 8. Mai auch an seinen Todestag vor 32 Jahren. (...)

Willi Dickhut zitiert in dem Kapitel „Der Kampf der Arbeiterjugend gegen den Militarismus“ in einem seiner ungefähr 40 Bücher das berühmte Gedicht von Bertolt Brecht „General, dein Tank ist ein starker Wagen… . General, der Mensch ist sehr brauchbar. Er kann fliegen und er kann töten. Aber er hat einen Fehler: Er kann denken.“

In diesem Sinne, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, will ich die heutige Gedenkfeier beenden: Lasst uns denken, lasst uns weiterdenken, lasst uns dieses antimilitaristische, antifaschistische und revolutionäre Denken weiterverbreiten – im bewussten Kampf gegen jeden militaristischen, faschistischen, rassistischen und antikommunistischen Ungeist! Nieder mit dem Faschismus!

Nieder mit allen imperialistischen Kriegen! Für eine Internationale Front gegen Faschismus und Krieg! Für die Befreiung der Menschheit in den vereinigten sozialistischen Staaten der Welt!

