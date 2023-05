Winfried Kretschmann zum 75.

Aus Anlass seines 75. Geburtstags feiern die bürgerlichen Medien ausgiebig seinen Werdegang vom kommunistischen Studenten zur Vaterfigur des grünen Pragmatismus.

Der MLPD-Kreisverband Heilbronn hat sich in seiner Rede zum 1. Mai damit auseinandergesetzt:

Anfang dieses Jahres entschuldigte sich unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei den Opfern der Berufsverbote. „Sie haben zu Unrecht durch Gesinnungs-Anhörungen, Berufsverbote, langwierige Gerichtsverfahren, Diskriminierungen oder auch Arbeitslosigkeit Leid erlebt. Das bedauere ich als Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg sehr“, schreibt er in einem Brief an die Betroffenen.

So weit, so gut. Aber unser guter Landesvater hat offenbar große Probleme damit, seine eigene Jugend aufzuarbeiten. So schreibt er im gleichen Zusammenhang über seine eigene Geschichte in der linken Studentenbewegung: Dies sei die „größte Verirrung“ gewesen, und er habe sich „in eine verblendete Weltsicht eingebohrt“.

Lieber Winfried, Du magst ja als kommunistischer Student manche Flausen im Kopf gehabt haben. Aber Deine größte politische Verirrung begann danach: Es war Dein Weg mit den Grünen von einer kleinbürgerlichen Protestpartei zu einer Monopolpartei. Deine grünen Krawatten dekorieren eine gnadenlose Landespolitik als Dienstleister für die Profite der Automobilkonzerne, auf Kosten der Umwelt, und eine menschenverachtende Politik gegenüber den Flüchtlingen.

Leitlinie der Grünen ist die Vereinbarkeit der Ökologie mit der (kapitalistischen) Ökonomie. Diese Ideologie verdient tatsächlich das Prädikat „verblendete Weltsicht“!