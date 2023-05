Automobilindustrie

Autobosse kündigen neue Kostensenkungs- und Arbeitsplatzvernichtungs-Runde an

In einer Mitteilung an die Belegschaft kündigte der VW-Vorstand „Umbaumaßnahmen an, um das Kostenproblem in den Griff zu bekommen“. Obwohl er „Details“ noch nicht benennen will, ist zum Beispiel im Handelsblatt bereits von „Personalabbau“ – oder besser Arbeitsplatzvernichtung - die Rede. Auch bei Mercedes-Benz spricht der Vorstand vom „sparen“ und bei Volvo in Schweden sollen 1300 Arbeitsplätze vernichtet werden.

Von wb