Demonstrationen gegen faschistoide Flüchtlingspolitik

Am Freitag hielt der französische Ölkonzern TotalEnergies seine Aktionärsversammlung ab, allerdings wurde sie massiv gestört von aufgebrachten Demonstranten. TotalEnergies gehört zu den weltweit größten Öl- und Gaskonzernen und Vertreter von Umweltorganisationen forderten, dass der Konzern seinen Treibhausgasaustoss massiv mindern müsste. Rund 700 Demonstranten versammelten sich vor der Aktionärsversammlung, aufgerufen hatten unter anderem die Organisationen 350.org, Greenpeace und Friends of the Earth Frankreich. Konkret forderten die Demonstranten, dass TotalEnergies sofort aus dem Projekt East African Crude Oil Pipeline (EACOP) in Uganda aussteigt. Die französische Polizei ging mit Tränengas gegen die Demonstranten vor.