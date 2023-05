Einladung zum nächsten Treffen

Inzwischen ist das Thema in der Öffentlichkeit: Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtete von unserem Treffen, der Stadtrat in Gelsenkirchen hat auf einer Sondersitzung nach strittiger Diskussion weiteren Schritten zum Bebauungsplan zugestimmt. Wir hatten davor eine kleine Aktion durchgeführt.

Es gab einen Bericht im WDR und in anderen Medien, unter andrem mit Aktivisten des Bürgerbündnisses. Weitere Artikel sind in Marl, Polsum, Herten etc. erschienen. Es gibt also viel Stoff zu diskutieren und zu besprechen, wie wir weiter vorgehen!