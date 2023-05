Essen

Interessante Open-Air Veranstaltung mit Gabi Fechtner

Nachdem in den letzten Wochen am 1. Mai, in den Stadtteilen und besonders an der Uni Werbung gemacht wurde, fand am Samstag, den 20. Mai, die Veranstaltung mit Gabi Fechtner zum Buch „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“ mitten in der Essener Innenstadt statt.

Korrespondenz aus Essen