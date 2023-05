Am Samstag gingen erneut Zehntausende Menschen gegen Präsident Alexander Vucic auf die Straße. Der Protest richtete sich gegen die teilweise faschistoiden Regierungsmethoden, die Korruption der Regierung und ihre Verantwortung für zunehmende Fälle faschistischer Gewalt im Land. Es war bereits der vierte Protesttag in Folge, nachdem Anfang Mai ein erst 13-jähriger Schüler in einer Belgrader Schule neun Mitschüler und einen Wachmann erschossen hatte. Einen Tag später schoss ein 21-Jähriger in einem Dorf bei Belgrad auf Menschen und tötete acht von ihnen. Aufgrund der Proteste trat Vucic bereits als Chef der Regierungspartei SNS zurück, will aber an seinem Posten als Präsident festhalten.