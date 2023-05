„Gierflation“ – wie gut, dass es das Kartellamt gibt

„Kartellamt ermittelt gegen Energieversorger“, berichteten am 15. Mai die Medien. Der Vorwurf: Sie „sollen die Energiepreisbremse ausgenutzt haben“. Dass die Konzerne sich über ihre sonstigen Inflationsgewinne hinaus auf Staatskosten noch Zusatzprofite genehmigten – das sorgte für breite Empörung unter den Menschen, denen saftige Preiserhöhungen bei Strom und Gas ins Haus flatterten. Um die Wogen zu glätten, schaltete die Regierung das Kartellamt ein.

Voll im Angriffsmodus verkündete dessen Chef Andreas Mundt: „Wir haben Anhaltspunkte dafür, dass die zugrundeliegenden Preise gegenüber den Endkunden sachlich nicht gerechtfertigt sein könnten.“ Was er „Anhaltspunkte“ nennt, sind erdrückende Beweise. Alle großen Energieversorger erzielten im ersten Quartal Rekordgewinne. Vattenfall verdoppelte seinen offiziellen Gewinn, RWE vervierfachte ihn. Man darf gespannt sein, bis zu welcher Höhe Mundt Preissteigerungen der Konzerne noch für „gerechtfertigt“ hält. Aus seiner vagen Formulierung spricht das vollste Verständnis dafür, dass steigende Preise und Gewinne im Kapitalismus eben völlig „normal“ sind. So warnt er schon mal davor, dass kein Unternehmen „unter Generalverdacht“ gestellt werden dürfe. Entsprechend fährt Gerechtigkeitswahrer Andreas Mundt schwerste Ermittlungsgeschütze auf. Er möchte die im Verdacht stehenden Unternehmen „systematisch und datengestützt befragen“.1 Sicherlich wird seine Befragung die Energiekonzerne in arge Bedrängnis bringen!