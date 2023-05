Kampf gegen Entlassung von Leiharbeitern

Zur Zeit erleben wir ein wildes Verschieben der Kollegen der Nachtschicht in Halle 93. Die Stammkollegen werden auf die Tagschichten verteilt, viele Leiharbeiter entlassen. Aber einige werden auch in andere Hallen verschoben, wo wiederum Leiharbeiter entlassen werden, die die Meister schon länger loswerden wollten.

Natürlich haben Betriebsräte auch reindiskutiert, dass nicht so viele Leiharbeiter entlassen werden, weil ja so viele Kollegen in Rente gehen. Aber, was bleibt, ist, dass wir nachher mit Hunderten Kollegen weniger dastehen, während die Firma Rekordprofite macht und wir immer noch eine Massenarbeitslosigkeit haben. All das, während die Hektik an den Bändern immer mehr zunimmt. Deswegen sollten wir den Kampf für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich auf die Tagesordnung setzen. Mehr Arbeitsplätze für unsere Jugend und weniger Hektik für alle.