Klare Kante gegen faschistische Konzerte in der Region

Seit Jahren versuchen faschistische Kader, wie Tommy Frenck, mit faschistischen Konzerten in Themar oder Hildburghausen, Jugendliche an ihre menschenverachtende Ideologie heranzuführen und vor Ort Strukturen aufzubauen. Dem setzt das Rebellische Musikfestival seit dem ersten Konzert im Jahr 2014 ein klares „Nein“ entgegen.

So demonstrierte ein breites antifaschistisches Bündnis unter Beteiligung des Jugendverbandes REBELL und der MLPD am 7. Mai 2016 unter der Losung „Keinen Fußbreit den Faschisten!“ in Hildburghausen, während dort ein faschistisches Konzert stattfand. Das fand große Beachtung unter der Masse der Menschen im Ort und in der Umgebung, die keine faschistischen Umtriebe und „Nazikonzerte“ in Südthüringen wollen.

Im Gegensatz dazu steht das Rebellische Musikfestival mit seinem fortschrittlichen, internationalistischen und antifaschistischen Anspruch. Es gibt seit jeher die Solidarität mit Flüchtlingen, wie beim zweiten Rebellischen Musikfestival 2016, als Flüchtlinge aus der Unterkunft in Suhl eingeladen wurden. Beim Rebellischen Musikfestival 2018 wurde der Auftritt der fortschrittlichen, internationalistischen Band Grup Yorum durchgekämpft - gegen ein Verbot des Festivals, martialische Polizeieinsätze, Gefährder-Einstufungen usw. Es gab ein Tribunal zur Flüchtlingspolitik des Ultrareaktionärs Horst Seehofer etc. Dazu gibt es antifaschistische Angebote, fortschrittliche Politik, die Perspektive des echten Sozialismus als Alternative zu diesem verkommenen kapitalistischen System, dass Rassismus und Faschismus bewusst fördert, um die Massen weltweit zu spalten usw.

Deshalb gehören jede Antifaschistin und jeder Antifaschist auf dieses Festival. Und das Rebellische Musikfestival wird natürlich auch weiterhin klare Kante gegen jeden faschistischen Umtrieb und gegen jedes faschistische Konzert in Südthüringen zeigen! Zwar sinkt laut www.mobit.org die Bedeutung der faschistischen Strukturen in Südthüringen. Allerdings ist die Zahl faschistischer Konzerte seit dem Abflauen der Corona-Pnademie wieder gestiegen (mehr dazu hier). Deshalb gilt auch heute "Keinen Fußbreit den Faschisten!" (Weitere Infos gibt es hier)

Hier alle Infos zum Rebellischen Musikfestival