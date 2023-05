Rebellisches Musikfestival

Konzert „Kein Fußbreit den Faschisten“ am Freitag Abend

Am ersten Abend heizten gleich mehrere Bands unter obigem Motto in Truckenthal ein: Para Sol aus Bayreuth eröffnete – selbst politisch und im Umweltschutz aktiv. Es folgten Up for Debate aus Nordhessen, Angiz aus Steinbach, Born a Rebel, Hossein, ein iranischer Dudelsackspieler aus Erfurt und Compania Bataclan aus NRW.

