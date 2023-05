Leiharbeiter und Stammbelegschaft gemeinsam aktiv für Inflationsausgleichsprämie

Am Mittwoch, den 3. Mai, versammelten sich spontan ca. 250 Kolleginnen und Kollegen in der Mittagspause in Wörth, um an einer kurzen „Blitz-Info-Kundgebung“ der IG Metall teilzunehmen. Dort wurde die Forderung nach einer Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro auch für Leiharbeiter bekräftigt. Eine solche Zahlung wurde bei der Verhandlungsrunde am selben Tag von Leiharbeitsfirmen abgelehnt, weil die Entleihbetriebe - zum Beispiel auch Daimler - nicht bereit sind, mehr für Leiharbeiter zu bezahlen. Es ist ein Skandal, dass Leiharbeiter trotz angeblichem Equal Pay 15.000 Euro weniger Jahreslohn bei Daimler bekommen.

Geschenkt bekommen auch Leiharbeiter nichts. Das muss gemeinsam erkämpft werden. Dafür ist die solidarische Unterstützung der Stammbelegschaft wichtig. Ein Kollege fasste richtig zusammen: „Wenn wir wirklich was erreichen wollen, müssen wir zehnmal so viele sein. Dann bebt die Erde!“.