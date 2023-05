Montevideo: Tausende bestehen auf Wahrheit und Gerechtigkeit

Rund 1800 Beschäftigte an den öffentlichen Schulenzentren (HRCE) in Halifax in der kanadischen Provinz New Scotia streiken seit zehn Tagen für höhere Löhne. Sie haben das Angebot, die Löhne innerhalb von drei Jahren um 6,5 Prozent anzuheben abgelehnt. Eine klare Lohnforderung hat die Gewerkschaft CUPE nicht aufgestellt. Im Streik sind Lehrerassistenten, Sozialarbeiter, technisches Personal und Bibliothekare. Die Provinzregierung hat erklärt, dass sie die Absicht des Bezirks, Streikbrecher anzuheuern, unterstützt. Von Schülern und Eltern gibt es dagegen Unterstützung für die Streikenden. Vergangene Woche beteiligten sind Hunderte Schüler und Eltern an einer Demonstration.