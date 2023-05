Morgen gehts los: Festivaltrailer und Kampfsport-Workshop

Für alle, die es nicht mehr erwarten können und für alle, die noch unentschieden sind, hier der Festivaltrailer

Workshop von Kampfsport International

Wie aktuell auf der Festivalhomepage gepostet wird, wird es im Rahmenprogramm des Festivals einen Workshop von Kampfsport International geben. Dieser ist für alle die sich etwas bewegen und / oder was lernen wollen. Er findet am Sonntag, um 13 Uhr, statt. Der Workshop steht unter dem Motto: ,„Einführung in die effektive Selbstverteidigung“ und ist für Menschen mit und ohne Vorkenntnisse. Der genaue Ort wird auf dem Festival bekanntgegeben werden.

Hier alle Infos auf der Festivalhomepage