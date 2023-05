Nein zu antikommunistischen Attacken bei "Fridays for Future"

Hunderttausende Jugendliche auf der ganzen Welt stehen regelmäßig für die Rettung der Erde auf der Straße und viele davon fordern einen System Change. Die MLPD und ihr Jugendverband REBELL sind Teil dieser Bewegung.

Angesichts einer atomaren Weltkriegsgefahr und dem Einsetzen der globalen Umweltkatastrophe, die die Existenz der Menschheit bedrohen, ist es ein Anliegen von vielen ehrlichen Umweltkämpfern, eine breite Umweltbewegung aufzubauen. Über die gesellschaftliche Perspektive des echten Sozialismus zu diskutieren - dafür sind immer mehr Menschen offen.

Nicht so verschiedene Vertreter des Orga-Teams von Fridays for Future München (FFF ): Bei der FFF-Demo am 5. Mai wurden Vertreter der MLPD mit Fahne und Flugblättern körperlich abgedrängt und isoliert. Auch Vertretern der Linkspartei wurde das Tragen ihrer Fahne verboten. ...

Die MLPD protestiert gegen die Angriffe auf Genossen und Genossinnen der MLPD, gegen das Verbieten des Tragens von Parteifahnen und gegen das Verbieten des Verteilens von Flugblättern auf anitfaschistischer Grundlage. Eine Spaltung auf antikommunistischer Grundlage muss von allen demokratischen und antifaschistischen Kräften abgelehnt werden.