Ein paar Worte über die Propaganda als wichtigsten Faktor der Stabilität des russischen Imperialismus.

Das Regime hatte lange nach einer Ideologie und nach einer Rechtfertigung für all seine Handlungen gesucht. Man versuchte, sich auf die Orthodoxie, die Ideen der Slawophilen des 19. Jahrhunderts und die Weißgardisten zu stützen. Doch all dies wurde nur von einem Teil der Bevölkerung wahrgenommen und wirkte sich nicht in vollem Umfang auf das Land aus.

Schließlich fanden sie nicht durch Wissenschaft, sondern durch Abtasten heraus, dass die Menschen immer noch den 9. Mai (in Russland Tag der Feier der Kapitulation des Hitlerfaschismus 1935, die Redaktion) feiern, Friedhöfe besuchen, ihrer toten Großväter gedenken ... . Und dann passierte es!

Die Feier zum Tag des Sieges entwickelte sich zu einem regelrechten Kult mit allem Drum und Dran. Sie eroberte die Straßen, Städte, Schulen, öffentliche Einrichtungen und sogar Kindergärten. Es gibt unzählige Filme über den Zweiten Weltkrieg, vor denen man sich nicht verstecken kann, obligatorische Treffen mit "Veteranen", Bücher, Veröffentlichungen, Ausstellungen und vieles mehr. Der 9. Mai verwandelt sich in einen echten Karneval, unter dem Namen "Unsterbliches Regiment" …

Im allgemeinen gibt es einen gut durchdachten und organisierten Kult des Großen Sieges. Eine wichtige, bisher fehlende ideologische Komponente für Putin. … Viele glauben tatsächlich ernsthaft, dass sich Russland in der Ukraine im Krieg mit dem Faschismus ... befindet.