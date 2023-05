Aufruf

Protestkundgebung gegen Kriminalisierung von "Letzte Generation" in Gelsenkirchen

Celina Jacobs, Initiatorin von „Fridays for Future“ in Gelsenkirchen und sachkundige Bürgerin für AUF Gelsenkirchen im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familien ruft zur Protestkundgebung am Mittwoch, 31. Mai, um 11.55 Uhr vor dem Hans-Sachs-Haus, Eberstraße, in Gelsenkirchen-City auf.