Rebellisches Musikfestival kann beginnen

Entschließt euch am besten noch kurzfristig, selbst hinzukommen - wenn ihr nicht bereits dort seid oder sowieso kommen wollt!

Die auftretenden Bands versprechen eine geballte Ladung rebellischer Musik. Über 50 Bands werden auf zwei Bühnen spielen. Das Lineup in diesem Jahr besteht aus: Angiz, Anastasis, AstroKing, Betty Rossa & Kapelle, Born A Rebel, Chill String, Compania Bataclan, Der Ole, DNASN RAP, Erik Stenzel, FHEELS, Franziska Baldes feat. Zukunftsmusik, Gehörwäsche, Heinz Ratz mit Strom & Wasser, Hossein, Ja Salah, Jim Corry & John Reid, Kle:en, Klimakiller, Kommando: Umsturz!, Kulilka, Bihare, Leila Akinyi, Lemon Eye, Levi Maeka, Los Pueblos, Marlon Wied, Master Al, mehr impulse, Nicólas Rodrigo Miquea, nümmes, Nuju, Para Sol, Rules Of This Game, Ruhrchor, Skaboum, SOLACE, Tabitha Elkins & Bluesgarten, The Devils Hand, The Wakes, Umuda Haykiris, Up For Debate, WAL, Yellowcakes, Yenan und vielen mehr!

Viele dieser Bands treten bewusst für kleine Gage oder ohne Gage auf. Dazu gibt es einen Songcontest unter dem Motto: "„Raise your voices für den Weltfrieden heißt gegen Faschismus und Krieg - hoch die internationale Solidarität!“ (mehr dazu hier) und viele weitere tolle musikalische Angebote.

Auf dem Festival gibt es auch verschiedene Infopoints, natürlich auch leckere Essensangebote. Die Veranstalter schreiben: "Wir freuen uns riesig darauf gemeinsam zu feiern und zu tanzen! Unsere rebellische Kultur und solidarischer Umgang miteinander sind einzigartig. Das Rebellische Musikfestival ist ein eigenhändig organisiertes Festival, vom Auf- und Abbau zu Technik und Bandbetreuung, alles wird von selbstlosen Händen getragen. Unser Name ist Programm! Gegenüber dem Krisenchaos, das die Menschen in aller Welt plagt sagen wir: Schluss! Die bereits eingeleitete Umweltkatastrophe stellt das menschliche Leben auf der Erde an sich in Frage und die große Weltkriegsgefahr droht Milliarden mit Tod und Elend. Mit unserem fortschrittlichen Kulturverständnis beziehen wir klar Position und setzen ein Zeichen!"

Weitere Informationen über Preise, Anfahrtsmöglichkeiten, Übernachtungsmöglichkeiten und Organisatorisches aller Art gibt es auf der Webseite des Rebellischen Musikfestivals. Hier seid Ihr nur einen Klick entfernt.