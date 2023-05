Songcontest „Raise your voices für den Weltfrieden“

Von vier bis Ü-70 Jahren waren sie gemischt – ebenso die Musikstile. Die Rebellen aus Göttingen hatten selbst ein Lied geschrieben „Stärkt die Friedenskräfte“ mit Textzeilen wie „Großmachtsfantasien gibt`s nicht nur in Putins Kopf ...“. Wolfgang Petry bot den Musikern aus Berlin die Grundlage für: „Könnt ihr kämpfen ...?“.

Die Thüringer „Höcke Hunters“ hatten einen Ballermann-Song umgedichtet zu „Wir ziehen nicht für Selenskyj in den Krieg“ ("für Putin auch nicht", geht es weiter). Wie so ein ernstes Thema mit einem Feier-Song zusammenpasst, ist das nicht makaber? Nein – die Bewusstseinsbildung und Aufklärung stand in allen Songs in unterschiedlichem Grad im Zentrum. Und: „Wer kämpfen will, muss auch feiern können“, so die Thüringer Rebellen.

Die Gelsenkirchener coverten gekonnt einen Song von „Los Pueblos“ über den Bergarbeiterstreik gegen den Kapp-Putsch 1920. Die Macht der Arbeiter im Kampf für den Frieden gilt heute wie damals – und sie luden gleich zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz ein, die vom 31. August bis 3. September unter anderem hier auf dem Gelände stattfinden wird.