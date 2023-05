Stürmische Werbung fürs Rebellische Musikfestival

Das Interesse war groß: ein Reggae-Musiker mit eigener Band, eine Mutter mit dunkelhäutigem Kind, die froh war, dass wir Internationalisten sind, einige junge Leute, die die Alleinstellungsmerkmale besonders anzogen: ohne Sexismus und Drogen, gegen Faschisten, Kriegstreiber, Umweltzerstörer.

Unser Stand blieb in der kleinen Einkaufszone nicht lange unbemerkt. Ein Blickfang war der schön und liebevolle dekorierte Tisch. Vom Arbeiter bis zum Studenten haben wir wirklich jeden angesprochen. Wer Pfingsten schon voll verplant ist, wurde zum nächsten Café International eingeladen. Drei Leute gaben uns ihre Kontaktdaten, um in Verbindung zu bleiben. Am heutigen Montag, 22. Mai, 18 Uhr, trifft sich die Duisburger Widerstandsgruppe, die alles wie Anreise, Übernachtung usw. zu Ende organisiert.

Fazit dieses Einsatzes: Auch wenn wir durch den Wind Hamburger Verhältnisse hatten und wir befürchten mussten das nicht viel los war, haben wir mit dem wenigen Mitteln wirklich viel herausgeholt. Wir wollen unbedingt wieder regelmäßig solche kleinen, schlagkräftigen Aktionen machen.