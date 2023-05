Tabellenwirksamer Lohnnachschlag muss her!

Bei der Betriebsversammlung am 27. März in der Schleyerhalle in Stuttgart verkaufte der Betriebsratsvorsitzende diese Lohnerhöhungen als tollen Erfolg. Er zeigte auf eine hinter ihm eingespielte Grafik, wo man den Eindruck hatte, dass es fast jeden Monat mehr Geld gibt. Denn da waren die Einmalzahlungen bis hin zum Urlaubs- und Weihnachtsgeld als dicke Balken mit drin, während die Tabellenerhöhung von 5,2 Prozent ab Juni als einziger Fakt für eine tabellenwirksame Erhöhung fast unterging.



Ich bemerkte, wie mein Kollege neben mir den Kopf schüttelte. Als ich ihn fragend ansah, sagte er: „Was ist mit den Monaten März bis Mai? Da muss ich doch auch mein Gas, Strom oder Miete bezahlen?“ Ich nickte und erwiderte: „Genau. Deshalb brauchen wir einen Lohnnachschlag. Den müssen wir uns aber selber 'holen'. Und weil uns das (Mercedes-Chef) Källenius nicht freiwillig gibt, müssen wir dafür streiken.“

Wir haben dann darüber gesprochen, dass es bereits selbständige Streiks um Lohnnachschlag 1969 und 1973 in Deutschland gab und wie wir wieder dahin kommen. Leider verdrängten wir diese Erkenntnisse wieder im Zuge unserer Auseinandersetzung in der Abteilung, bei der wir eine bessere Lohneinstufung fordern. Dabei bestärkt der allgemeine Kampf um Lohnnachschlag und bessere Eingruppierung sich gegenseitig und würde unser Klassen(selbst)bewusstsein heben.