UN fordern Schutz von Klimaaktivisten

Nach der bundesweiten Razzia gegen die Protestgruppe "Letzte Generation" in Deutschland haben unter anderem auch die Vereinten Nationen dagegen protestiert. „Klimaaktivisten – angeführt von der moralischen Stimme junger Menschen – haben ihre Ziele auch in den dunkelsten Tagen weiter verfolgt. Sie müssen geschützt werden und wir brauchen sie jetzt mehr denn je“, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, in New York.