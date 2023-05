Flüchtlinge werden schikaniert

Guten Abend, Freunde aus Deutschland. Zunächst einmal haben die Ergebnisse der Parlamentswahl in Griechenland eine sehr starke Rechte hervorgebracht. Die Ergebnisse vom 25. Juni, wenn die zweite Wahl stattfinden wird, werden eine rechte Regierung hervorbringen. Das macht die Dinge für uns hier sehr schwierig und jetzt kommt auch das Gefängnis im neuen Lager.

Was nun das Nahrungsmittelproblem betrifft, so haben mehrere Organisationen am 23. Mai ein Treffen abgehalten.

Es kam folgendes zur Sprache:

Vorübergehend geben verschiedener Organisationen an 500 Menschen Lebensmittel aus, bis eine Lösung gefunden wird. Im allgemeinen ist das Essen für alle 2500 Menschen schrecklich und hat keinen Nährwert. Die ganze Taktik der Regierung zielt darauf ab, den Flüchtlingen das Leben schwer zu machen und sie zu zwingen, Griechenland zu verlassen, da die Flüchtlingsströme langsam ansteigen. Im allgemeinen werden sie eingeschüchtert. Jeden Samstag geht die Polizei zu jedem Container im Lager und fordert die Flüchtlinge auf, das Lager zu verlassen. Die Organisationen haben Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der Regierung gegen die Organisationen, denen sie geholfen haben.

Am heutigen 25. Mai findet ein Treffen mit den Flüchtlingen im Lager statt, um das Problem zu besprechen.

Ich bin dabei, über die Verteilung von Reis, Mehl und Linsen, die ich bisher durchgeführt habe, hinauszugehen und andere Dinge wie Eier, Öl, Tomaten, Zwiebeln, Karotten und anderes zu verteilen.

Allen Helfern in Deutschland, vielen Dank für die herzliche Solidarität.