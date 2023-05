Wir sehen uns Pfingsten in Truckenthal

Am letzten Tag unserer achttägigen Werbewoche waren wir in Hildburghausen und mobilisierten vor einem Gymnasium, einem Berufsschulzentrum und Supermärkten. Wir müssen zugeben: Da es das Einzugsgebiet des Faschisten Tommy Frenck ist, haben wir uns darauf eingestellt, dass wir auf einige Leute treffen werden, die ihn verteidigen. Sicherlich gibt es einige Anhänger von ihm in der Region. Die waren aber entweder an dem Tag nicht unterwegs oder hatten sich nicht getraut, den Mund aufzumachen.

In der Ansprache haben wir diesmal besonderen Wert darauf gelegt, dass das Festival eine fortschrittliche, antifaschistische Kultur fördert und damit ein Gegenprogramm zu Frencks Naziumtrieben ist. Es gab nicht wenige, die das genau richtig fanden, sowohl Jugendliche als auch Ältere.

Unsere Werbewoche endet nun und jetzt beginnt der unmittelbare logistische Aufbau des Festivals.

Insgesamt haben wir in der Woche ca. 1300 Flyer persönlich übergeben.

Etliche Jugendliche überlegen sich, ein oder zwei Tage vorbeizuschauen. Jungen Müttern und Vätern haben wir immer das Kinderprogramm für den Sonntagvormittag empfohlen. Wir sehen uns an Pfingsten in Truckenthal!