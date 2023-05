Philippinen

Zur Lage der Arbeiterklasse im Industriegebiet Calabarzon

Am 14. Mai, erschien auf der fortschrittlichen philippinischen Internetplattform „Bulatlat“ ein sehr interessanter Bericht über die Situation und den Kampf der Arbeiterklasse im Industriegebiet Calabarzon - das ist ein Akronym für die Regionen Cavite, Laguna, Batangas, Rizal und Quezon in den Philippinen – in dem sich über 7 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter konzentrieren.

Korrespondenz der Deutsch-Philippinischen Freunde e.V., Heidelberg