Eisenbahnunglücke

25 Jahre Zugunglück von Eschede trifft auf eines der schwersten Zugunglück in der Geschichte Indiens

Während am heutigen 3. Juni dem 25. Jahrestag des schwersten Zugunglücks in der Geschichte der Bundesrepublik - dem ICE-Unglück von Eschede – gedacht wird, ist es in Indien zum wohl schwersten Zugunglück in der Geschichte des Landes in den vergangenen Jahrzehnten gekommen.

Von Rote Fahne Redaktion