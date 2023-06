Abmeldung von 9000 Mercedes GLC wegen fehlender 48-Volt-Batterien

85 Prozent Zeitausgleich für elf bis zwölf Ausfallschichten ist ein fauler Kompromiss.

Natürlich ist es schön, tagelang bei vollem Lohn zu Hause zu bleiben und es werden nur eine Stunde und drei Minuten pro Tag vom Freischichtkonto abgezogen. Aber, wenn der Vorstand uns das ohne Kampf gibt, dann bleiben zwei Dinge festzustellen:

Mit Kampfaktionen hätten wir 100 Prozent Zeitausgleich erreichen können. Die haben ganz schön Angst vor uns Arbeitern.

Dieses ganze Chaos mit Rekordprofiten und umfangreichen Produktionsausfälle haben wir seit fünf Jahren, nur mit dem Unterschied, dass die ersten drei Jahre das Arbeitsamt bezahlt hat und jetzt Bosch in Regress genommen wird.

Das schreit doch förmlich nach einem System, in dem planmäßig das gebaut wird, was die Menschen benötigen, statt alles herauszuholen, was nur geht - ohne Rücksicht auf Mensch und Natur.

Das Beste … für uns Arbeiter kann nur der Kampf für eine sozialistische Gesellschaft sein - mach mit!