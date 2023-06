Angebote für das ganze Jahr 2023

Der Ferienpark Plauer See ist ein Kleinod mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte. Er wird auf fortschrittlicher, antifaschistischer und ökologisch nachhaltiger Grundlage betrieben und lädt mit seinem differenzierten Angebot zum Erholen, Tagen und Feiern, neue Leute kennenlernen und gemütliche Abende verbringen ein. Wir liegen in einem Landschaftsschutzgebiet auf der Insel im Plauer See. Wir produzieren unseren Strom mit einer Photovoltaikanlage und einem Blockheizkraftwerk weitgehend selbst und haben eine Ladestation für E-Autos.

Viele „Freunde des Ferienparks“ unterstützen diese schöne Anlage mit ehrenamtlichen Einsätzen.

Freizeitgestaltung: Der Ferienpark bietet auf dem 4 Hektar großen Gelände mit Wald, Fußball-, Volleyball- und Strandwiese zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung im und am Wasser. Es gibt eine Bowlingbahn, Sauna, einen Fitness- und Tischtennisraum. Wir verleihen Fahrräder und Standup-Paddling-Boards. Massagen können gebucht werden.

Wir sind außerdem ein idealer Ausgangspunkt für Rad-, Wandertouren und Schifffahrten über die Seenplatte. Auf einer landschaftlich schönen Strecke kann man bis zu 25 km Draisine fahren.

In der Nähe befinden sich eine Sommerrodelbahn, ein Affenwald, ein Bärenwald, das Agrarmuseum in Alt Schwerin und die Naturparkstation Karower Meiler.

Schöne Städteausflüge können nach Malchow, Plau, Waren, Güstrow, Rostock und Schwerin unternommen werden.

Vielfältige Veranstaltungen vom Ferienpark und in der Umgebung:

7. - 9.7.2023 Malchower Volksfest mit Livemusik, Feuerwehr und leckerem Essen 5. - 6.8.2023 Internationales Dampftreffen vom Agroneum in Alt Schwerin Dampfmaschinen aus verschiedenen Ländern werden ausgestellt, die früher auch auf den Feldern eingesetzt wurden. 12. - 13.8.2023 Olddtimer- und Traktorentreffen vom Agroneum in Alt Schwerin 20.08.23 11 Uhr – Klassik-Brunch im Ferienpark Plauer See Frühstücksbrunch mit klassischem Gesang – Lieder und Arien von Händel, Mozart, Beethoven, Verdi, aus dem Musical „Les Misérables“ und Aktuelles. Eintritt 19 €. 9. - 10.9.2023 Insel- und Kinderfest des Ferienparks Wir feiern mit Freunden, Förderern, Gästen und Nachbarn. Ein Sommer-, Familien- und Kinderfest. Am Sonntag mit einem Marathon um die Insel (von Bambini bis Profi). 10.9. - 28.10.2023 Herbstreise zur Kranichrast 2 Übernachtungen inkl. Frühstück, 2 x 3-Gang-Menü am Abend, freie Nutzung von Sauna- und Fitnessbereich, inkl. Bademantel, Badeslipper und Saunatuch, 1 Glas Glühwein oder Apfelpunsch, 1x Mineralwasser pro Tag für 177 € pro Person 10.9. - 28.10.2023 Wohlfühltag 1 Übernachtung inkl. Frühstück, 1x 3-Gang-Menü am Abend, freie Nutzung von Sauna-, Fitnessbereich und Bowlingahn, 1x Ganzkörpermassage (60 Min.), 1x Piccolöchen für 148 € pro Person (im Doppelzimmer) oder 160 € pro Person (im Einzelzimmer) 10.9. - 28.10.2023 Wohlfühlwochenende 2 Übernachtungen inkl. Frühstück, 1x 3-Gang-Menü und 1x Candle-Light-Dinner am Abend, freie Nutzung von Sauna-, Fitnessbereich und Bowlingahn, 1x Ganzkörpermassage (60 Min.), inkl. Bademantel, Badeslipper und Saunatuch, 1x Mineralwasser pro Tag und 1x Piccolöchen für 250 € pro Person (im Doppelzimmer) und 280 € pro Person (im Einzelzimmer)

20. - 29.10.2023 Kurulaub gemeinsamer Urlaub wo es um das „fit“ bleiben und werden geht, betreut von Ärzten mit verschiedenen Verpflegungsmöglichkeiten wie Buchinger Fasten, Intervallfasten oder Vollverpflegung (teilweise Vollwert). Informieren Sie sich auf unserer Homepage www.ferienpark-plauersee.de 1.11. - 22.12.2023 Wohlfühl- und Entspannung 3 Übernachtungen inkl. Frühstück, 3x 3-Gang-Menü am Abend, freie Nutzung von Sauna-, Fitnessbereich und Bowlingbahn, 1x Ganzkörpermassage (60 Min.), inkl. Bademantel, Badeslipper und Saunatuch, 1x Mineralwasser pro Tag und 1x Piccolöchen für 290 € pro Person (im Doppelzimmer) 1.11. - 22.12.2023 Wintertage am Plauer See 2 Übernachtungen inkl. Frühstück, 1x 3-Gang-Menü am Anreisetag, freie Nutzung von Sauna-, Fitnessbereich und Bowlingbahn für 111 € pro Person (im Doppelzimmer) 2023/2024 Silvester nicht in den eigenen vier Wänden?! Bei uns können Sie zwischen drei und fünf Nächten wählen und Sie erhalten das Rundum-Sorglos-Paket inkl. Frühstücksbüfett, hausgemachtem Kuchen am Nachmittag mit 3-Gänge-Menü am Abend, freie Nutzung von Sauna-, Fitnessbereich und Bowlingbahn und einer tollen Silvesterfeier mit großem Büfett, leckeren Drinks, guter Tanzmusik und einem Mitternachts-Snack. Informieren Sie sich auf unserer Homepage www.ferienpark-plauersee.de

Anmeldung per E-Mail: info@ferienpark-plauersee.de

Informieren Sie sich auf unserer Website: www.ferienpark-plauersee.de

Unsere Anschrift: Ferienpark Plauer See, Insel Werder 6 (fürs Navi „Wendorf 6“ eingeben) in 17214 Alt Schwerin, Tel.: 039932/8270-0

