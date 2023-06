Chinesische Automobilarbeiter – nicht unsere Gegner!

Als ein Grund für die Absage von Schichten in Sindelfingen und Bremen, sowie für die Entlassung von Leiharbeitern wird vom Vorstand der schlechte Verkauf von Elektro-Mercedes' angegeben. Nach langer Rekordfahrt von Mercedes oder VW werden diese gerade von der chinesischen Konkurrenz ausgebremst.

Sie hat bei der E-Mobilität und Digitalisierung inzwischen die Nase vorn – und das zu niedrigeren Preisen. „Die deutschen Hersteller hätten ihr eigenes Grab geschaufelt“, heißt es jetzt in den Medien. Dumm gelaufen!

Aber so ist es nun mal, dass das Kapital im Zuge des Aufbaus seiner Werke in aller Welt auch das technische Know-how an die Betriebe weitergibt, mit denen es kooperiert, um auch durch die Ausbeutung der chinesischen Arbeiter fette Profite einzufahren.

Für uns Arbeiter ist daran gut, dass damit auch international die Industriearbeiter als Klasse stark geworden sind. Sie sind – wie Karl Marx schon sagte - der zukünftige „Totengräber“ der Kapitalistenklasse. Für die Solidarität und gegenseitige Unterstützung muss deshalb die Internationale Automobilarbeiterkoordination gestärkt werden!