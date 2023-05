Besuch in KZ-Gedenkstätte

Das deutsche Volk ist der Hauptschuldige?

Ich verbrachte kürzlich einen Urlaub im Harz. Hierzu gehörte auch ein Besuch in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau- Dora in Begleitung einer Politikwissenschaftlerin. Zum Auftakt erläuterte sie an einem Gips-Modell des Gesamtlagers dessen technischen Aufbau und die Infrastruktur. Zum Abschluss der Einleitung betonte sie, dass auch die Bevölkerung die dort an den Häftlingen verübten Grausamkeiten mitbekommen hat. Ich fragte extra nach, ob sie damit meine, dass das deutsche Volk selbst schuld am Faschismus sei. An jeder Station zog sich diese Argumentation durch, dass die Menschen für die Barbarei selbst verantwortlich seien.

Korrespondenz aus Villingen-Schwenningen