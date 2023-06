Die Rechte des Volkes - Tausende stören Straßenverkehr, um Recht auf Protest zu schützen

Es hat Hunderte von Jahren des blutigen Kampfes gebraucht, um das Recht auf die Nutzung des öffentlichen Raums für Protestbekundungen durchzusetzen.

Und die Liberalen und die Labour-Partei im Parlament Südaustraliens brauchten nur 22 Minuten, um Änderungen am Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vorzunehmen, mit denen harte neue Strafen eingeführt werden, um dieses Recht abzuschaffen.

Wie ein Kommentator im Radio sagte, braucht man normalerweise einen Kalender und eine Sonnenuhr, um das Schneckentempo der Gesetzgebung im Parlament zu verfolgen, aber hier reichte eine Stoppuhr.

Der bisherige Rekord von knapp 24 Stunden, den die südaustralischen Politiker brauchten, um darüber abzustimmen, dass sie sich im September 2021 der Kontrolle durch die Unabhängige Kommission gegen Korruption entziehen können, wurde damit übertroffen.

Kein Wunder, dass sich am Abend des 26. Mai tausend Menschen trotz bedecktem Himmel und drohendem Regen im Parlamentsgebäude versammelten, um ihren Widerstand gegen die Änderungen zu bekunden.

Etwa eine Stunde lang hörten sie den Rednern zu, die zu den 80 Gewerkschaften und gesellschaftlichen Gruppen gehörten, die einen Offenen Brief an die Regierung unterzeichnet hatten, in dem sie diese aufforderten, die Änderungen zurückzunehmen.

Diese Änderungen erfolgten im Anschluss an einen Protest von Extinction Rebellion gegen die Konferenz der Erdölproduzenten und -explorateure, auf der der Minister für Mineralien und Energie versprochen hatte, die Regierung werde der fossilen Brennstoffindustrie "zur Verfügung stehen".

Zu den Rednern gehörte der Vorsitzende der australischen Bildungsgewerkschaft, Andrew Gohl, der die Eureka-Rebellion, die Suffragetten und die Proteste gegen den Vietnamkrieg als Beispiele für die notwendige Unterbrechung zur Änderung schlechter Gesetze anführte. Abschließend rezitierte er den Eureka-Eid: Wir schwören beim Kreuz des Südens, aufrichtig zueinander zu stehen und für die Verteidigung unserer Rechte und Freiheiten zu kämpfen.

Zu diesem Zeitpunkt war die Menge bereits auf die North Terrace vorgedrungen und blockierte zwei Verkehrslinien. Als es an der Zeit zum Marschieren war, war die gesamte North Terrace blockiert, ebenso wie die King William Street, in die sie einbogen.

Die Luft war erfüllt von Parolen, die von Massen skandiert wurden: "Wessen Straßen? Unsere Straßen?" "Sagt mir, wie Demokratie aussieht - So sieht Demokratie aus!". Als der Marsch in die Rundle Mall einbog, kam es zu mehreren Sitzblockaden, die ein freudiges Zeichen des Trotzes darstellten.

Selbst wenn die Labor-Regierung und die Opposition (besser bekannt als "Partner") diese Gesetze durchsetzen, werden sie die Menschen nicht einschüchtern, die bereit sind, den Kampf zu wagen. Sie werden diejenigen nicht zum Schweigen bringen, die glauben, dass es eine gute Sache ist, sich reaktionären Gesetzen zu widersetzen. Je härter die Gesetze, desto härter der Kampf.