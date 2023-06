Expansionistische Aktivitäten der Türkei in Afrika

Die neuimperialistische Türkei verfügt über mehr als 60 Milliarden US-Dollar an ausländischen Direktinvestitionen. Die meisten dieser Investitionen, die sich auf 115 Länder der Welt verteilen, konzentrieren sich auf die Bereiche Bergbau und Finanzen. Die meistdiskutierten Auslandsinvestitionen der Türkei in den letzten Jahren sind zweifelsohne die Länder des afrikanischen Kontinents. In den letzten Jahren waren die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen der imperialistischen Türkei zu afrikanischen Ländern Gegenstand von Untersuchungen in türkischen, akademischen und linken Kreisen. Vor allem in der französischen Presse wurde die Rivalität zwischen der Türkei und Frankreich in Afrika thematisiert.²

Ausbau von Handelsbeziehungen

Bis 2009 unterhielt die Türkei mit 12 afrikanischen Ländern diplomatische Beziehungen auf Botschaftsebene, bis 2023 war diese Zahl auf 43 gestiegen. Die Zahl der Botschaften afrikanischer Länder in Ankara stieg in diesem Zeitraum von 10 auf 38. Darüber hinaus gibt es in 26 afrikanischen Ländern Handelsberatungsbüros und 11 Asekri-Beratungsbüros. Neben ihren Kapitalinvestitionen in Afrika hat die imperialistische Türkei Afrika mit ihren Nichtregierungsorganisationen, Schulen, Studentenwohnheimen usw., den so genannten Soft Power-Einrichtungen, fast umzingelt. Der DEIK (Rat für Außenwirtschaftsbeziehungen) unterhält gemeinsame Wirtschaftsräte mit 45 afrikanischen Ländern.



Während im akademischen Jahr 2013-2014 5423 Studenten aus 50 Ländern des afrikanischen Kontinents zum Studium in die Türkei kamen, stieg diese Zahl im akademischen Jahr 2020-2021 auf 36 957 an. Im Jahr 2016 betrug die Zahl der Touristen, die allein aus Südafrika in die Türkei kamen, 15 000, während sie 2019 auf 79 000 anstieg.



Das Handelsvolumen (Import/Export) mit Afrika stieg von 3,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2003 auf 34,5 Milliarden US-Dollar Ende 2021. Davon entfallen 21 Milliarden auf türkische Exporte, der Rest auf Importe aus afrikanischen Ländern. Die Türkei hat einen Außenhandelsüberschuss. Im Jahr 2001 lag die Türkei bei den Gesamteinfuhren Afrikas an 21. Stelle, während sie im Jahr 2020 auf Platz 9 aufstieg und Länder wie Japan, Russland, Brasilien, Australien, die Schweiz, Schweden, die Niederlande, Belgien und Südkorea hinter sich ließ. ...

Hier gibt es den kompletten Gastbeitrag von Yusuf Köse