Faschistischer Premierminister Modi droht „Verantwortlichen“ für Zugunglück

Nach übereinstimmenden Medienberichten war der Fernzug, der am Freitagabend die Katastrophe auslöste, gegen 19 Uhr auf ein falsches Gleis geraten. Auf diesem stand bereits ein Güterzug, auf den der Fernzug auffuhr. Ingolge entgleisten 21 Waggons, drei davon landeten auf einem Parallelgleis, auf dem direkt darauf, aus der Gegenrichtung kommend, ein Schnellzug in die Unfallstelle raste. Laut Indiens Bahnminister Ashwimi Vaishnaw habe ein Fehler im elektronischen Signalsystem die verhängnisvolle Kettenreaktion ausgelöst.

Das indische Bahnnetz ist zum Teil sehr alt. Es stammt zum Teil noch aus der Kolonialzeit. So existiert ein automatisches Bremssystem bisher nur für einen Bruchteil des Netzes. Währenddessen droht der Premierminister Indiens, der Faschist Narendra Modi, den Verantwortlichen mit Konsequenzen. Verantwortlich ist aber in erster Linie er und seine Regierung, die das Bahnnetz seit Jahren in diesem Zustand lassen, es kaum nachrüsten und so immer wieder Unfälle zu verantworten haben.