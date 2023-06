Frauen beschuldigen Till Lindemann der sexuellen Gewalt

Übereinstimmend berichten die Frauen über „Anwerbeversuche“ aus dem Umfeld Lindemanns bzw. der Band für Sex mit ihm auf einer Aftershowparty. Dabei sollen auch Drogen im Einsatz gewesen sein, um die Frauen gefügig zu machen.

Faschistische Videoästhetik, reaktionäre Texte, Gewaltfantasien, antikommunistische Statements von Teilen der Band – die aus der ehemaligen DDR stammt – und nun auch noch sexuelle Gewalt gegen Frauen.

Dem entgegen stand das Rebellische Musikfestival, das am vergangenen Pfingstwochenende mit einer revolutionären, fortschrittlichen internationalistischen und antimilitaristischen Kultur in Truckenthal / Thüringen glänzte (mehr dazu hier). So kann die Kultur der Zukunft – auch im Sozialismus aussehen.