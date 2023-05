Grüße aus einem philippinischen Gefängnis an die Deutsch-Philippinischen Freunde

Liebe Freunde, wie ihr, versuche ich aktiv und gesund zu bleiben, so lang es möglich ist. Mein tägliches Training von mindestens 30 Minuten besteht aus Tischtennis und Gymnastik. Wir ergänzen unsere mageren Gefängnisrationen mit Nahrungsergänzung von Familie und Freunden. Politische Gefangene schließen sich als Gruppe zusammen: bei Studientreffen, politischen Diskussionen, Treffen um Rechtsfragen zu diskutieren und Differenzen zu lösen, Projekte zur Lebensführung zu initiieren und allgemein um sich gegenseitig zu helfen, um persönliche Angelegenheiten zu lösen. Als eine Gruppe vereinigen wir uns auch mit den anderen Gefangenen und ihren Organisationen, um neuen Gefängnisbeschränkungen zu entgegnen.

Ich bewundere die DPF und ihre jahrzehntelange Solidaritätsunterstützung für die philippinischen politischen Gefangenen. Ich stimme zu, dass es ein starkes Band ist, was unsere beiderseitige Freundschaft unterstreicht, für neue Unterstützung, unsere Einheit in unserem Kampf für eine sozialistische Perspektive, für eine Welt ohne Unterdrückung und Ausbeutung und ohne die Zerstörung von Mensch und Natur.

Ich stimme auch mit euch darin überein, dass es im Ukrainekrieg keine gerechte Seite gibt, es ist ein Stellvertreterkrieg zwischen imperialistischen Mächten. Arbeiter in Deutschland, von Europa und international sollten gegen diesen Krieg sein und kontinuierlich die Kampagne für Frieden unterstützen und stärken.

In Asien verschärft sich die Spannung zwischen den USA und China schnell und es gibt die zunehmende Möglichkeit für einen neuen Krieg. Das US-Marcos-Regime Nr. 2 hat die Neuerrichtung von neuen US-Basen in den Philippinen erlaubt, um zusätzliche US-Streitkräfte in Asien zu stationieren. Die Arbeiter sollten gegen diese zunehmende Kriegstreiberei durch die USA und China Widerstand leisten, und aktiv kämpfen, um einen neuen imperialistischen Krieg in Asien zu verhindern.

Ich lese jetzt die beiden Bände "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus / Opportunismus" von Stefan Engel. Und wir erhielten auch ein Buch von Willi Dickhut "So war's damals ...". Ich hoffe, dass ihr auch eine Kopie des neuen Buchs von Stefan Engel zur Krise der bürgerlichen Naturwissenschaften schicken werdet.

Bitte bringt auch euer Projekt durch, verschiedene Arten von englischsprachiger Literatur zu senden. Das wird uns auch helfen. Wir haben viel Zeit zum Lesen!

Bitte schickt uns auch Nachrichtenbeiträge und Flugblätter zum neuen Krieg und zu den Streiks der Arbeiter in Europa. Der Streik von 900.000 Metallarbeitern im letzten Jahr in Deutschland ist eine Nachricht für uns, selbst wenn es letztes Jahr war, und es war sehr herzergreifend. Auch herzergreifend sind die Arbeiterstreiks und Proteste gegen Inflation und steigende Energiekosten in Großbritannien, Frankreich, Griechenland, Italien und den Niederlanden!

Das ist alles für jetzt und bitte schreibt uns bald wieder!

Adel Silva

Dazu schreiben die DPF

Die Deutsch-Philippinischen Freunde e.V. sammeln Spenden zur Unterstützung der politischen Gefangenen, auch Brieffreundschaften sind sehr willkommen und werden von uns ermöglicht.

Mit gespendeten englischsprachigen Büchern wollen wir in mehreren Gefängnissen kleine Büchereien fördern. Wer geeignete Bücher hat, bitte an die DPF weiterleiten.

E-Mail: vorstand@dp-freunde.de, Adresse: Kölnerstr. 355, 40227 Düsseldorf

Spenden-Konto:IBAN DE 38 3007 0024 0408 1550 00 web: dp-freunde.de