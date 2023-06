Karl Mays Kritik an der Homöopathie

Vor kurzem las ich in den Dresdner Neuesten Nachrichten eine Buchvorstellung über "Medizinisches im Leben und Werk Karl Mays". Er lebte 1842 bis 1912 und ist für seine Abenteuerromane, insbesondere über Winnetou und Old Shatterhand, bekannt. Insbesondere die Figur des Kara Ben Nemsi - die Karl May selbst verkörpert - wird mit Blick auf dessen medizinische Kenntnisse und Fähigkeiten behandelt.

Karl May war eng mit dem Naturheilkundler Friedrich Eduard Bilz befreundet. Sogar ihre Gräber liegen direkt nebeneinander auf dem Friedhof in Radebeul. Karl May unterschied offenbar ziemlich exakt zwischen Naturheilkunde und der reaktionären Homöopathie. In den DNN heißt es dazu: "So offen May sein Alter Ego Kara Ben Nemsi sich in der Auswahl von homöopathischen Medikamenten zeigen lässt, so sehr lässt er ihn auch gegenüber der Hahnemannschen Theorie distanziert-ironisch sein."