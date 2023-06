Leiharbeit, moderne Sklaverei, moderner Kapitalismus … weg damit!

Viele Jugendliche und junge Erwachsene landen nach Illusionen nicht in ihrem Traumberuf, sondern in Leiharbeit, Praktika oder befristeten Arbeitsverhältnissen. Jetzt wurden bei Daimler Sindelfingen ca. 800 Leiharbeiter entlassen – in eine ungewisse Zukunft. Ist das die Zukunft für die nächste Generation? Soll sie sich damit zufrieden geben? Sich nur um sich selbst drehen, hoffen, dass irgendwo eine Tür aufgeht?

Viele unserer Kollegen nimmt das seelisch sehr mit. Man kommt sich wie nutzlos vor, abserviert, obwohl man doch jahrelang gut gearbeitet hat. Wir brauchen eine Welt, in der jeder nach seinen Fähigkeiten arbeiten kann und respektiert wird, ohne sich ständig über seinen Lebensunterhalt Sorgen machen zu müssen!

Wo gibt es das? Im Kapitalismus nicht! Dazu müssen wir den oberen Zehntausend Herrschenden der Welt die Macht entreißen und unseren eigenen Staat aufbauen! Ein neuer, echter Sozialismus, in dem die Arbeiterklasse regiert. Dafür lohnt es sich, uns zusammenzuschließen und organisiert zu kämpfen.