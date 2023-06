Macht mit beim bundesweiten Chor in Truckenthal / Thüringen!

Monika Gärtner-Engel, Co-Präsidentin der United Front, hatte eine Idee: Wenn das hier gelingt, warum dann nicht den Auftritt eines bundesweiten Chors auf dem 1. Weltkongress der United Front am 5./6. September in Truckenthal organisieren? Alle, die mitgesungen oder zugehört haben, waren begeistert. Einige haben auch schon zugesagt. Die Lieder, ausgewählt von der Ruhrchorleitung und mir, stehen. Dabei ist zum Beispiel das afrikanische Bergarbeiterlied „Azania“, das den Bogen von der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz zum Weltkongress schlägt. Mehr wird aber nicht verraten.

Wir wollen schon auf der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz anfangen zu üben und dafür auch ihre internationalen Teilnehmer gewinnen. Aber es kann auch jede und jeder einsteigen, die / der erst zum Weltkongress kommen kann. Bisher geplant sind drei Auftritte, u.a. beim Kulturfinale des Weltkongresses.

Musik, Gedichte, Lieder, Kurzgeschichten … aus aller Welt müssen von Anfang an dabei sein. Sie werden unseren internationalen solidarischen Zusammenhalt und unsere Verbrüderung und Verschwesterung stärken. Anna Schmit, die Vorsitzende des Jugendverbands REBELL, hat zugesagt, dass das Sommercamp von REBELL und Rotfüchsen die United Front und dabei den bundesweiten Chor zu seiner Sache macht.

So tragen wir nicht nur zur Bereicherung des Kongresses, sondern auch zum Generationswechsel in der fortschrittlichen Musikkultur bei. Jetzt fehlt nur noch ihr: Ganze Chöre, die dabei auch ihre Erfahrungen austauschen; vor allem alle, die gern singen, aber an ihrem Ort schmerzlich einen Chor vermissen! Vielleicht entsteht ja danach bei euch ein Chor. Einzige Voraussetzungen sind, dass ihr den antiimperialistischen und antifaschistischen Charakter des Kongresses unterstützt und gern singt. Traut euch – es funktioniert, das garantieren wir.

Bitte meldet euch, auch dann, wenn ihr erst Mal nur informiert werden möchtet. Chöre, die Interesse haben, melden einfach die Anzahl, die kommen kann. An alle Instrumentalisten: von Keyboard über Querflöte, von Akkordeon bis zu einfachen Rasseln usw. - wir können alles brauchen. Wenn ihr euch schon entschieden habt und den Anreisetag schon wisst, dann schreibt uns das bitte auch. Kontakt über folgende E- Mail-Adresse: bariemer@googlemail.com