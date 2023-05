Nairobi: Ärzte fordern Lohnzahlung ein

Nur wenige Stunden nachdem seine Partei bei den Lokal- und Regionalwahlen in Spanien eine deutliche Niederlage erlitten hatte, hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Vormittag des vergangenen Montags vorgezogene Neuwahlen angekündigt. Er reagierte damit auf den Erfolg der reaktionären Oppositionspartei Partido Popular, (PP), die bei den Wahlen deutlich gewonnen hatte. Nach Berichten der Welt hat sie künftig die Möglichkeit, in zwölf der insgesamt 17 autonomen Regionen sowie in sieben der acht größten Städte des Landes die Regierung zu stellen. Die Rote Fahne Redaktion wird weiter berichten.