Paris: Disneyland-Arbeiter streiken für Lohnerhöhung

In der Nähe des US-Militärstützpunkts Ramstein wird aktuell ein riesiges Lazarett der US Army gebaut. Auf einer Grundfläche von rund 600 × 300 m soll ein 90.000 m² großes Gebäude mit mehr als 4000 Zimmern, davon 120 Untersuchungsräume und neun OP-Sälen entstehen. Das Lazarett steht im Zusammenhang mit der Rolle der imperialistischen USA als Kriegstreiber Nummer 1 auf der Welt und der von ihr angezettelten Kriege. Außerdem ist Ramstein im aktuellen Krieg in der Ukraine die zentrale Schaltstelle der NATO. Hier befindet sich die Kommandozentrale für Raketenabwehrsystem in Osteuropa, die auch für Ersteinsätze gegen Russland geeignet sind. Außerdem treffen sich in Ramstein regelmäßig über 50 Verteidigungsminister der imperialistischen Staaten und planen dort die Unterstützung des Selenskyj-Regimes in der Ukraine.