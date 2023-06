Pretoria: Makro-Arbeiter fordern Wiedereinstellung von Kollegen

Am Freitag, den 26. Mai, demonstrierten in Südafrikas Hauptstadt Pretoria rund 2000 Arbeiter der Supermarktkette Makro vor der US-Botschaft für die sofortige Wiedereinstellung von 400 Kollegen, die wegen ihrer Streikbeteiligung entlassen worden waren. Zu der Demo aufgerufen hatten die Einzelhandelsgewerkschaft Saccawu und der Gewerkschaftsbund Cosatu. Makro ist eine Tochtergesellschaft des US-Konzern Walmart. Die Makro-Beschäftigten streikten für 12 Prozent mehr Lohn und hatten das Angebot von 4 Prozent abgelehnt. Sie halten auch weiter an der Forderung fest. Auch am Samstag wurde weiter lautstark protestiert und: "Nieder mit Walmart" gerufen.