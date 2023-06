Seoul: Gewerkschafter demonstrieren gegen Regierung

Am Weltumwelttag, der in diesem Jahr am 5. Juni stattfinden wird, steht der Kampf gegen die Plastikverschmutzung im Mittelpunkt. Kunststoffmüll belastet Böden, Flüsse, Seen, Ozeane sowie die Luft. Mikroplastik im menschlichen Körper hat zum Teil schwere Gesundheitsrisiken zur Folge. Die Produktion von Kunststoffen liegt aktuell bei rund 400 Millionen Tonnen jährlich. Sie geht mit enormen CO2-Emissionen einher.