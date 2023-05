Tagesseminar „Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau“ mit Monika Gärtner-Engel am 3. Juni

Sie ist Mitautorin des Buches „Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau“, Begründerin der Weltfrauenkonferenz und einige Jahre eine ihrer Europakoordinatorinnen. Sie ist außerdem Hauptkoordinatorin der revolutionären Weltorganisation ICOR.¹

Das Seminar findet in der Situation einer latenten Existenzkrise der Menschheit statt. Die Frauen der Welt sind von dieser Entwicklung besonders betroffen. Gleichzeitig ist die kämpferische Frauenbewegung eine bedeutende Kraft für einen gesellschaftsverändernden Kampf. Was sind die gesellschaftlichen Grundlagen für die besondere Ausbeutung und Unterdrückung der Frau im Kapitalismus? Welche Rolle spielt die bürgerliche Staats- und Familienordnung? Welche Verantwortung, Programm und Perspektive hat die internationale kämpferische Frauenbewegung? Diese und viele brennende Fragen werden dort diskutiert und in einem lebendigen Austausch gemeinsam erarbeitet.

Das Seminar findet am Samstag, 3. Juni, von 10 Uhr bis 17 Uhr, Johannes de Vouplain 99 in 3021 VV Rotterdam statt. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Interessierten Frauen sind herzlich eingeladen teilzunehmen! Für eine gemeinsame Hin- und Rückfahrt aus dem Ruhrgebiet kann man sich an die Zentrale der MLPD (www.mlpd.info oder 0209/951940) wenden.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung