Top-Angebot für Kurzentschlossene vom 21. Mai bis 22. Juni

Der Ferienpark Plauer See ist ein Kleinod mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte. Er wird auf fortschrittlicher, antifaschistischer und ökologisch nachhaltiger Grundlage betrieben und lädt mit seinem differenzierten Angebot zum Erholen, Tagen und Feiern, neue Leute kennenlernen und gemütliche Abende verbringen ein. Wir liegen in einem Landschaftsschutzgebiet auf der Insel im Plauer See. Wir produzieren unseren Strom mit einer Photovoltaikanlage und einem Blockheizkraftwerk weitgehend selbst und haben eine Ladestation für E-Autos.

Viele „Freunde des Ferienparks“ unterstützen diese schöne Anlage mit ehrenamtlichen Einsätzen.

Sie wollen uns kennenlernen / Ihr letzter Besuch liegt gefühlt schon eine Ewigkeit zurück / Jetzt erst Recht – genau dafür sind unsere Angebote gemacht:

30 Prozent Rabatt beim Aufenthalten von mindestens drei Nächten im Hotel von Sonntag bis Freitag pro Nacht inkl. Frühstück

Einzelzimmer: 52,50 Euro

Doppelzimmer: 85,50 Euro

Familienzimmer für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder (vier bis 15 Jahre): 111 Euro

20 Prozent Rabatt beim Aufenthalten von Freitag bis Sonntag im Hotel pro

Nacht inkl. Frühstück

Einzelzimmer: 60 Euro

Doppelzimmer: 98 Euro

Familienzimmer für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder (vier bis 15 Jahre): 126 Euro

Bei diesen Angeboten gibt es keine Zwischenreinigung der Zimmer während des Aufenthalts. Bitte geben Sie zur Buchung das Stichwort „Top-Angebot“ an.

Weitere Highlights:

1.4. - 15.6.2023 Wohlfühltag 1 Übernachtung inkl. Frühstück, 1x 3 Gang Menü am Abend, freie Nutzung von Sauna-, Fitnessbereich und Bowlingahn, 1x Ganzkörpermassage (60 Min.), 1x Piccolöchen für 148 € pro Person (im Doppelzimmer) oder 160 € pro Person (im Einzelzimmer) 1.4. - 15.6.2023 Wohlfühlwochenende 2 Übernachtungen inkl. Frühstück, 1x 3 Gang Menü und 1x Candle light Dinner am Abend, freie Nutzung von Sauna-, Fitnessbereich und Bowlingahn, 1x Ganzkörpermassage (60 Min.), inkl. Bademantel, Badeslipper und Saunatuch, 1x Mineralwasser pro Tag und 1x Piccolöchen für 250 € pro Person (im Doppelzimmer) und 280 € pro Person (im Einzelzimmer) 26. - 30.6.2023 Festwoche zum 60 jährigen Bestehen des Agroneums in Alt Schwerin

Anmeldung per eMail: info@ferienpark-plauersee.de

Informieren Sie sich auf unserer Website: www.ferienpark-plauersee.de

Unsere Anschrift: Ferienpark Plauer See, Insel Werder 6 (fürs Navi „Wendorf 6“ eingeben) in 17214 Alt Schwerin, Tel.: 039932/8270-0

Das Team vom Ferienpark Plauer See steht Ihre für die Planung Ihres Urlaubs gerne zur Verfügung. Wir freuen uns von Ihnen zu hören/lesen.